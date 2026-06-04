В двух районах Кубани произошли прорывы дамб, жителей эвакуировали

Режим ЧС введен в Славянском районе Краснодарского края после прорыва дамбы. Об этом сообщает ЕДДС района в "Максе".

Разлив угрожает населенному пункту хутор Урма. Эвакуированы 17 человек, их разместили в гостинице. Также развернуты пункты временного размещения.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что произошли незначительные прорывы дамб вблизи хутора Западный Крымского района и хутора Соболевский Славянского района. В результате подтоплены сельхозугодия. При этом подтоплений домовладений нет. В Крымском районе жителей эвакуировали заблаговременно, при объявлении угрозы. В пункте временного размещения находятся 39 человек.

Отмечается, что уровень воды в реках начал снижаться. Продолжаются работы по укреплению дамб.