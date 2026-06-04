Решетников переложил на частный бизнес бремя развития России

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников оценил роль частного бизнеса в России.

"Частный бизнес и частная инициатива определяют будущую экономическую модель. Мы [государство] только создаём условия. Когда мы начинаем серьёзно и глубоко говорить о производительности, следующим шагом нам, государству, самим хочется что-то поделать. Государство должно опираться на частный бизнес, и в первую очередь направлять и поощрять его решать те задачи, которые стоят перед страной", - сказал Решетников на сессии ПМЭФ "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности".

В этой ситуации государство не должно делать что-то вместо частного бизнеса. Можно делать что-то вместе, но не более.

"Всё, что мы сделали за последние 25 лет, сделано частным бизнесом и частной инициативой. Мы должны об этом помнить, ценить", - сказал Решетников.