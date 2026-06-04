"Макс" перестал присылать уведомления на устройства Apple

В мессенджере "Макс" перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках на iPhone после удаления приложения из App Store.

Пользователям рекомендовали "время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения". Также рекомендовано не удалять приложение на смартфоне, так как установить повторно его не получится, сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление платформы.

3 июня мессенджер "Макс" стал недоступен в маркете приложений App Store для устройств Apple. В пресс-службе платформы заявили, что направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления.

Ранее сообщалось, что "Макс" планирует запустить комментарии и истории для пользователей в июне или июле. До конца года разработчики также добавят в "Макс" функцию "мультиаккаунт". Она позволит пользователям быстро переключаться между разными профилями, например, личным и рабочим.