Жителя Севастополя задержали за передачу СБУ данных о российских военных

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя, который передавал сведения о российских военных украинским спецслужбам. Возбуждено уголовное дело о госизмене.

63-лтнего мужчину через мессенджер WhatsApp* привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ. По его заданию злоумышленник передал украинским спецслужбам сведения о военнослужащих, а также планировал наблюдение за автомобилями членов их семей. Подозреваемый подтвердил факт своей вербовки.

Ранее в Рязанской области задержали мужчину по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Россиянин сам вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram, сообщили в ФСБ.

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