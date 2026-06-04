04 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская "Лаборатория будущего" разработала беспроводную зарядку для БПЛА

Свердловская компания "Лаборатория будущего" представила комплекс беспроводной зарядки БПЛА, не имеющий аналогов. Он расширит возможности применения беспилотных технологий в гражданском секторе, а также позволит создавать автоматизированные точки доставки грузов. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В комплекс входит сама беспроводная зарядная станция с передачей энергии мощностью до 2,5 тыс. Вт при коэффициенте полезного действия 92%, грузовой БПЛА на платформе "Муравей" и модуль "Дронопорт" для автономного взлета, посадки и обслуживания беспилотников.

Комплекс беспроводной зарядки для БПЛА от "Лаборатории будущего"(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Свердловская область последовательно развивает отрасль беспилотных авиационных систем. Наши предприятия реализуют современные технологические решения, которые востребованы не только в регионе, но и на федеральном уровне. Новая разработка компании "Лаборатория будущего" открывает возможности для формирования инфраструктуры беспилотных сервисов в гражданском секторе экономики. У нас работают предприятия-разработчики и производители БПЛА, создаются системы управления, действует центр подготовки пилотов, развивается сеть операторов беспилотных перевозок. Отрасль достаточно новая, но уральские компании активно включены в работу", – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Всего за час батарея комплекса емкостью 50 тыс. мАч полностью заряжается. Само приемное устройство имеет вес около 2 кг, благодаря чему сохраняет грузоподъемность беспилотника. Оборудование также защищено от внешних воздействий и адаптируется под различные конфигурации БПЛА.

БПЛА(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Модуль "Дронопорт" позволяет без участия оператора совершать подзарядку, отправлять БПЛА по месту назначения и автоматизировать его прием. Это ощутимо сокращает время между полетными заданиями и позволяет перейти к промышленной эксплуатации беспилотных систем.

Как сообщили разработчики, комплекс создан полностью на российской компонентной базе.

Теги: Лаборатория будущего, БПЛА, комплекс беспроводной зарядки


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