Свердловская "Лаборатория будущего" разработала беспроводную зарядку для БПЛА

Свердловская компания "Лаборатория будущего" представила комплекс беспроводной зарядки БПЛА, не имеющий аналогов. Он расширит возможности применения беспилотных технологий в гражданском секторе, а также позволит создавать автоматизированные точки доставки грузов. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В комплекс входит сама беспроводная зарядная станция с передачей энергии мощностью до 2,5 тыс. Вт при коэффициенте полезного действия 92%, грузовой БПЛА на платформе "Муравей" и модуль "Дронопорт" для автономного взлета, посадки и обслуживания беспилотников.

"Свердловская область последовательно развивает отрасль беспилотных авиационных систем. Наши предприятия реализуют современные технологические решения, которые востребованы не только в регионе, но и на федеральном уровне. Новая разработка компании "Лаборатория будущего" открывает возможности для формирования инфраструктуры беспилотных сервисов в гражданском секторе экономики. У нас работают предприятия-разработчики и производители БПЛА, создаются системы управления, действует центр подготовки пилотов, развивается сеть операторов беспилотных перевозок. Отрасль достаточно новая, но уральские компании активно включены в работу", – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Всего за час батарея комплекса емкостью 50 тыс. мАч полностью заряжается. Само приемное устройство имеет вес около 2 кг, благодаря чему сохраняет грузоподъемность беспилотника. Оборудование также защищено от внешних воздействий и адаптируется под различные конфигурации БПЛА.

Модуль "Дронопорт" позволяет без участия оператора совершать подзарядку, отправлять БПЛА по месту назначения и автоматизировать его прием. Это ощутимо сокращает время между полетными заданиями и позволяет перейти к промышленной эксплуатации беспилотных систем.



Как сообщили разработчики, комплекс создан полностью на российской компонентной базе.