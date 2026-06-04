04 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: akademekb.ru

В Академическом районе Екатеринбурга построят деловой центр

В Академическом районе Екатеринбурга, в квадрате улиц Академика Парина – Амундсена – Академика Ландау компания "Атомстройкомплекс" предполагает возвести пять зданий общей площадью 44 тыс. кв м, объединенных в единый комплекс. Сейчас идёт работа над концепцией проекта. Деловой центр будет представлять собой "город в городе", где есть всё, что нужно для повседневной жизни и работы.

(2026)|Фото: akademekb.ru


Современный деловой центр появится на набережной Патрушихи, рядом с ЖК "Речной квартал" на улице Академика Парина. В деловом центре расположатся современные офисы класса "А" – это позволит предпринимателям города открыть свои представительства в динамично развивающемся районе и обеспечит новые возможности для развития малого и среднего бизнеса в Академическом.

"Работая над концепцией развития этого квартала, мы постарались учесть высокую потребность района в местах приложения труда. Появление современного делового центра рядом с жилой застройкой "Речного квартала" позволит создать тысячи новых рабочих мест и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру, даст жителям района возможность работать в шаговой доступности от дома, а также получать здесь широкий спектр повседневных услуг – от образовательных до оздоровительных", – заявил замдиректора строительного холдинга "Атом" Александр Копылов.

В пресс-службе строительного холдинга пояснили, что офисы класса "А" будут отличаться высоким качеством сервиса и развитой собственной инфраструктурой. Концепцией делового центра предусмотрен тёплый подземный паркинг, спуститься в который можно будет на лифте из любого корпуса. Первые этажи зданий займут супермаркеты и магазины, кофейни и рестораны, банки, почтовые отделения, творческие студии и образовательные центры, в том числе, языковые школы. В составе делового центра также проектируют помещение под фитнес-центр с бассейном, салоны красоты и барбершопы, студии йоги, химчистки и аптеки, автомойки и шиномонтажные мастерские. Фактически, деловой центр будет представлять собой "город в городе", где есть всё, что нужно для повседневной жизни и работы. Собственное агентство коммерческой недвижимости "Атомстройкомплекса" уже ведет переговоры с потенциальными резидентами.

(2026)|Фото: akademekb.ru.

Пространство вокруг делового центра планируют благоустроить и сделать новой точкой притяжения в этой части района – наряду с расположенными рядом Преображенским парком, дворцом "Дзюдо" и Академией тенниса. Площадка перспективна и с точки зрения логистики: здесь планируется активное строительство дорожной инфраструктуры. Согласно информации, размещенной на сайте администрации Екатеринбурга, в 2026 году планируется ввод улицы Академика Ландау, в 2027 году — строительство улицы Академика Парина, а к 2030 году запланировано завершение строительства улицы Амундсена с выходом на ЕКАД. Это стратегическое решение обеспечит квартал прямым и единственным выездом из Академического района на Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу, что обеспечит как жителям, так и бизнес-резидентам квартала высокую мобильность и удобную связь с другими частями города.

(2026)|Фото: akademekb.ru

"Мы придерживаемся принципов комплексного развития территорий и стремимся обеспечивать районы, в которых возводим жилье, необходимой инфраструктурой. В Академическом районе мы строим жилой квартал на ул. Парина, в качестве генподрядчика уже построили здесь школу № 133, взрослую поликлинику, а также 8 детских садов. Сейчас строим новую школу в 16 квартале. Нам важно, чтобы жители наших домов и нашего города могли жить в комфортной, насыщенной среде и располагали самым главным ресурсом современности – временем. Развитая инфраструктура делового центра в совокупности со стрит-ритейлом, предусмотренным в составе "Речного квартала", позволит жителям тратить меньше времени на дорогу, и больше времени уделять семье, всестороннему развитию себя и своих детей; при этом их квартирам будет обеспечена высокая ликвидность и инвестиционный потенциал", – отмечает Александр Копылов,

"Атом" рассчитывает завершить разработку проектной документации к концу 2026 года, сообщает портал AkademEkb.

Теги: академический, атомстройкомплекс, деловой центр


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