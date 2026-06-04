ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров для мигрантов

Европа думает о создании специальных лагерей для мигрантов за пределами ЕС. Как пишет Politico, ссылаясь на свои источники среди европейских дипломатов, в качестве потенциальных партнеров рассматриваются Казахстан и Узбекистан.

Речь идет о так называемых "центрах возврата" – местах, куда будут отправлять тех, кому отказали в убежище в странах ЕС. Группа стран ЕС: Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция – объединили усилия, чтобы разработать систему таких центров, где будут не только размещать мигрантов, но и рассматривать их заявления на убежище в ЕС. В Нидерландах уже получено юридическое заключение о законности таких действий.

Издание сообщает, что в ЕС присматриваются к 8-10 странам, куда можно было бы "сплавлять" мигрантов. При этом конкретные страны не называются. Более того, европейцы рассматривают возможность рассматривать заявления на убежище еще до того, как мигранты вообще попадут на территорию ЕС. Взамен странам-партнерам могут пообещать различные бонусы, включая упрощение визового режима.

МИД Казахстана официально опроверг информацию о создании на территории страны таких центров. Впрочем, в Европе и не утверждали, что решение согласовано, речь идет об обсуждении самой возможности. Также давно упоминается о том, что центры для мигрантов Европа хочет открыть на Украине в рамках ее "евроинтеграционных обязательств".