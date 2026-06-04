В России изучают переброску на юг северных рек

В настоящее время ведущие научные учреждения России, включая Российскую академию наук, активно работают над моделированием и изучением гидрологического режима рек Севера и Сибири. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев на Петербургском международном экономическом форуме на сессии "Вызовы и перспективы международного водного сотрудничества: вода как фактор устойчивого развития".

Он сообщил, что если результаты этих исследований получат научное подтверждение, а экологи и эксперты дадут положительную оценку целесообразности и осуществимости перенаправления части водного стока в южные регионы страны и на другие территории, то вопрос может быть включен в государственную повестку. Но нужно научное подтверждение и экономическое обоснование.

Что касается "других территорий", то ранее речь шла о воде для республик Средней Азии.

"Имеет смысл рассмотреть возможность перенаправления определенного объема воды в южные регионы России, а в перспективе – и в те области, где наблюдается дефицит водных ресурсов", - сказал Эдельгериев.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Русланом Эдельгериевым назвал острой проблему нехватки водных ресурсов. Он призвал учитывать национальные интересы России в климатическом диалоге с западными странами.