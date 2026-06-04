Силуанов: Экономика России за три года выросла на 10%

Экономика России является устойчивой, и её показатели растут. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов на сессии ПМЭФ "Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности".

"Мы проводим свою собственную, независимую экономическую политику", - сказал Силуанов.

При этом суверенитет надо беречь, от этого зависит состояние экономики.

"Необходимо серьёзно принимать решения по бюджету, финансовым планам, делать всё необходимое для стабильности государственных финансов. Мы живём без внешних инвестиций, используем внутренние финансовые возможности. Рост экономики устойчив, за последние три года он составил 10%", - сказал Силуанов.