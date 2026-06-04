04 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

В Тюменской области будут судить водителя, устроившего смертельное ДТП

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Омутинского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, в сентябре 2025 года около 21.00 обвиняемый с тремя друзьями (двое молодых людей и девушка) катался по Тюмени на своем автомобиле Лада Гранта, никто из находившихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности.

На перекрестке улиц Республики и Максима Горького он проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора, выехал на перекресток и совершил столкновение с поворачивавшим налево автомобилем Хендай Солярис. Затем Лада врезалась в матчу уличного освещения.

В результате ДТП два пассажира автомобиля Лалы получили травмы, от которых в тот же день скончались в больнице, девушке причинен тяжкий вред здоровью. Травмы получил и обвиняемый.

В ходе следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму свыше 6 млн рублей.

На автомобиль обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Теги: ДТП, Лада Гранта, водитель, суд


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