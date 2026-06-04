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Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК расширяет сотрудничество с Московским инновационным кластером

Научно-технический центр (НТЦ) Трубной металлургической компании (ТМК) и Фонд "Московский инновационный кластер" (МИК) укрепляют сотрудничество по разработке и внедрению высокотехнологичных решений на предприятиях ТМК.

Как сообщает пресс-служба ТМК, соответствующее соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор по инновационному развитию НТЦ ТМК Юлия Шадрина и заместитель генерального директора МИК Максим Власов.

ТМК и Фонд "Московский инновационный кластер" подписывают соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума(2026)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

В документе предусмотрены мероприятия по поиску, отбору и внедрению инновационных решений, в том числе через сервис МИК "Витрина заказчиков". К работе будут привлечены участники программы "Техлаб Москва" и других проектов Московского инновационного кластера, которые смогут дорабатывать технологии под задачи компании. Также соглашение предусматривает пилотное тестирование разработок на площадках ТМК и совместное продвижение успешных решений через деловые и образовательные мероприятия.

По словам Юлии Шадриной, соглашение позволит как привлечь перспективных и талантливых новаторов к решению практических задач на предприятиях, так и поделиться своей экспертизой с участниками кластера для совершенствования научно-прикладных проектов.

Теги: Трубная металлургическая компания, Фонд Московский инновационный кластер, сотрудничество, соглашение


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