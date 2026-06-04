Киев пообещал Венгрии широкие права венграм Закарпатья

Венгрия и Украина пришли к соглашению, которое дает широкие права венграм Закарпатья. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его словам, переговоры продолжались несколько недель и в целом все вопросы согласованы. Это может стать ключом к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Киевское правительство обязуется в скором времени внести согласованные изменения в свое законодательство. Эти обязательства будут также зафиксированы в плане действий Киева по отношению к ЕС. И если все пройдет так, как и договорились стороны, Венгрия даст добро на открытие первого блока переговоров.

При этом Мадьяр отдельно подчеркнул, что речь не идет об ускоренном принятии в блок, о котором грезят на Украине. Он имеет в виду стандартную процедуру, которая может длиться десятилетиями. О сроках венгерский премьер сказал не очень обнадеживающие для Киева слова.

"Если Украине удастся закрыть все 33 главы переговоров о вступлении в течение 10 или 15 лет, то наша страна проведет по этому вопросу референдум, результаты которого будут иметь юридическую силу", — сказал Мадьяр, не пообещав, однако, самого принятия в ЕС.

Венгрия требует от Украины восстановить систему школ для венгров, расширить использование венгерского языка в разных сферах и др.

