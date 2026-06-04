В Крыму из-за атаки беспилотников парализовано ЖД-движение

Из-за атаки беспилотников на Крым возникли сложности с железнодорожным сообщением с полуостровом.

Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на различных участках. Пассажиры эвакуированы из поездов. В связи с этим в Крым позже приедут шесть поездов, из Крыма с опозданием отправятся пять составов, сообщает перевозчик "Гранд сервис экспресс".

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на нежилые объекты в Симферополе три человека погибли и семь пострадали.