В Югре будут судить руководителя "Нижневартовскстройтранса" за невыплату зарплаты сотрудникам

Прокуратура направила в суд уголовное дело о невыплате заработной платы на сумму свыше пяти миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвинительное заключение прокуратура утвердила по уголовному делу в отношении руководителя "Нижневартовскстройтранс". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, обвиняемый не платил зарплату 32 работникам предприятия с сентября 2025 года по март 2026. Общая сумма долга превысила пять миллионов. Дело направлено в суд. В настоящее время в результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате полностью погашена.



