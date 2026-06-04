В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых

В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре прошлого года.

Как сообщили в главном следственном управлении СК по региону, организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" и волонтеров. В операции задействуют беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мото- и криминалистическую технику. Всего в мероприятиях примут участие около 80 человек.

Следователями и криминалистами определены участки поиска туристов по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья, добавили в СК.

Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой ушли в поход в урочище "Буратинка". Супруги оставили машину внизу у дороги и поднялись к скале, которая пользуется популярностью у туристов. После связь с ними оборвалась.

12 октября поиск семьи Усольцевых в активной форме был завершен. Основная версия следствия — несчастный случай. Местные предполагают, что семью могли растерзать медведи. Версии о криминале или о том, что Усольцевы могли куда-то уехать, не рассматриваются. В ходе обыска в доме Усольцевых было установлено, что все ценные вещи остались на месте. Паспорта всех членов семьи найдены в их автомобиле. При этом высказывались версии о тайном побеге предпринимателя с его женой и дочерью за границу.