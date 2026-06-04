В Пермском крае продлили срок следствия по делу о гибели туристов

Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства смерти четверых туристов в конце февраля этого года. Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, срок следствия по уголовному делу, возбужденному в СУ СКР по Пермскому краю после пропажи путешественников, продлен до июля.

Такое решение было принято в том числе для завершения назначенных экспертиз.

Напомним, пятеро жителей Уфы 20 февраля отправились на снегоходах из деревни Золотанка в сторону плато Кваркуш. Длина маршрута составляла около 100 км. Они планировали переночевать в лесной избе и вернуться в тот же населенный пункт не позже 24 февраля. На конечную точку маршрута они так и не вышли. Поиски пропавших начались 27 февраля. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Трех туристов нашли у подножья горы Гроб примерно в 30 км от Золотанки. Двое из них были мертвы. Еще двое, как выяснилось, отправились пешком в сторону избы и погибли по дороге. В результате выжил только один турист. С обморожениями он был доставлен санавиацией в Пермь, после продолжил лечение на родине.