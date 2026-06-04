Две россиянки сыграют в полуфинале "Ролан Гаррос" впервые с 2009 года

Две российские теннисистки стали полуфиналистками "Ролан Гаррос" 2026 года.

Мирра Андреева в матче 1/4 финала уверенно обыграла румынку Сорану Кырстю со счётом 6:0, 6:3. А накануне Диана Шнайдер сенсационно победила первую ракетку мира беларуску Арину Соболенко — 3:6, 7:5, 6:0.

Последний раз одновременно двум россиянкам удавалось выйти в 1/2 финала "Ролан Гаррос" в 2009 году. Тогда это смогли сделать Светлана Кузнецова и Динара Сафина. Позже они встретились и в финале турнира.

А что касается всех турниров "Большого шлема", то последний раз две россиянки играли в полуфинале в 2015 году — Мария Шарапова и Екатерина Макарова встретились в очном поединке на Australian Open.

В предстоящих встречах 1/2 финала Андреева сыграет против Марты Костюк из Украины, а Шнайдер — против Майи Хвалиньской из Польши.

Добавим также, что Мирра Андреева и Диана Шнайдер часто играют вместе в паре и являются серебряными медалистками Олимпийских игр в Париже 2024 года. Тогда они смогли дойти до финального матча в парном разряде.