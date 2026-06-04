В США не обнаружили перспектив урегулирования на Украине и разрабатывают новые санкции против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перспективы мирного урегулирования между РФ и Украиной пока не просматриваются, и сообщил о подготовке нового пакета санкций против Москвы.

"По состоянию на текущий момент, перспективы не выглядят замечательно: ни одна из сторон не готова пойти на уступки, необходимые для достижения соглашения", - сказал Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Он отметил, что есть угроза эскалации боевых действий на Украине.



"В этой борьбе, как я думаю, сейчас есть угроза эскалации, поскольку мы видим удары вглубь России и удары вглубь Украины", - отметил Рубио.



Он признал, что Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования. Как пояснил Рубио, Вашингтон продолжает открыто поддерживать Киев, в том числе посредством поставок оружия и военной техники.

Также Рубио сообщил, что администрация президента США работает над законопроектом Сената о новых санкциях в отношении России. Документ о санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио уточнил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию.

При этом США сохраняют готовность содействовать мирному урегулированию на Украине и надеются, что 2026 год все же принесет хорошие новости такого рода, отметил госсекретарь.