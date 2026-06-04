В Нарве начали торговать местами в очереди на границе с Россией

В Нарве (город в Эстонии на границе с Россией) появились дельцы, которые начали продавать места в очереди из тех, кто хочет попасть в Россию.

Ещё в середине мая правительство Эстонии продлило временный порядок работы наземных погранпунктов на границе с Россией на юго-востоке страны и изменило режим работы КПП "Нарва-1". По данным Postimees, ожидание на погранпункте может занять более половины дня.

На этом фоне в соцсетях появились жалобы на тех, кто за деньги занимает место в очереди и потом продаёт его. В департаменте полиции и погранохраны Эстонии заявили, что знают об этом, однако это не является преступлением, поэтому запретить его невозможно, пишет РБК.

Нарва - пограничный город, расположенный на неширокой реке с таким же названием. На противоположном её берегу, добраться на который можно по небольшому мосту, расположен российский Ивангород.