Волонтеры Алексея Вихарева помогли "Кристоферу Робину" обновить веранду

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева пришел на помощь детскому саду "Кристофер Робин" и помогли обновить веранду на игровой площадке. Об этом сообщает пресс-служба центра.

К активистам обратились родители воспитанников детсада на Уралмаше. По их словам, веранда - любимое место детей во время прогулок: они здесь прячутся от солнца во время жары и играют в непогоду.

"В садик ходят особенные детки, и комфортные условия для них очень важны. Откликнулись, пусть дети растут в комфорте и безопасности", - заявили активисты.

Ранее мы писали, как депутат Вихарев вместе с волонтерами очистили от мусора территорию ЦГКБ №23, а также помогли прибраться в Храме святителя Иннокентия Московского перед Крещением