Три человека погибли, семь пострадали во время атаки ВСУ в Симферополе

В результате атаки ВСУ на нежилые объекты в Симферополе три человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте работают экстренные оперативные службы.

Аксенов выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что власти окажут необходимую помощь.

Кроме того, ночью в Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отражали атаку ВСУ. Уничтожено более 20 БПЛА над Северной стороной, Стрелецкой бухтой и Инкерманом, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По предварительной информации, на Северной стороне в одном из СНТ упали обломки сбитого БПЛА, также в селе Фруктовое поврежден фасад частного дома. Пострадавших нет.