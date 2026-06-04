Замглавы Екатеринбурга проинспектировал ремонт дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко в среду, 3 июня, проинспектировал ход благоустройства дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни" и содержание контейнерных площадок в Октябрьском и Кировском районах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в объезде приняли участие специалисты Департамента жилищного и коммунального хозяйства, представители застройщика FORUM, АО "ЕЭСК", АО "Спецавтобаза", подрядных и управляющих организаций.

Владимир Гейко отметил, что в этом году по программе ФКГС будет благоустроено 6 дворовых территорий, расположенных в 4 районах мегаполиса: Железнодорожном, Кировском, Октябрьском и Ленинском. Общая сумма выделенных на реализацию проектов благоустройства средств составит почти 128 миллионов рублей, из них 110 миллионов – средства из городского бюджета и 18 миллионов – средства собственников.

Первый объект, расположенный по улице Декабристов, 16-18 "Д", находится в высокой степени готовности. Все работы проведены, подрядчикам осталось установить только малые архитектурные формы. Планируется, что через неделю все работы будут завершены и двор будет готов к приемке.

Работы на дворовой территории по улице Бажова, 134 начнутся только в июле, так как сейчас на площадке специалисты ЕЭСК и Водоканала будут прокладывать коммуникации. Завершение работ планируется в середине сентября.

На площадке дворовой территории дома на улице Уральская, 67 – Советская, 39 работы ведутся по графику. Планируется выполнить асфальтирование тротуаров и въездов, посадить новые зеленые насаждения взамен старых аварийных, построить игровую площадку. Приемка благоустроенного двора для жителей двух многоквартирных домов намечена на август.

Владимир Гейко рассказал, что в этом году в финансировании программы по благоустройству придомовых территорий участвует только муниципалитет. Всего в рамках данной программы с учетом объектов этого года в уральской столице будет обновлено 199 дворовых территорий.

Также заместитель главы Екатеринбурга проинспектировал состояние контейнерных площадок в Кировском районе. Владимир Гейко подчеркнул, что этот вопрос находится на особом контроле: проверки проводятся ежедневно: на карандаш берутся те адреса, где наблюдаются периодические накопления мусора и его несвоевременный вывоз. Региональный оператор "Спецавтобаза" и управляющие организации должны обеспечить систематический вывоз мусора и уборку контейнерных площадок, в противном случае к ним будут применяться соответствующие меры.