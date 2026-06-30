01 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

Екатеринбуржцы выбрали, как должна выглядеть набережная Исети

Опрос о благоустройстве набережной реки Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского в Екатеринбурге завершился 28 июня на Платформе обратной связи (ПОС) портала "Госуслуги". В нем приняло участие более тысячи человек. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии уральской столицы.

В опросе жителям уральской столицы предлагалось ответить на ряд вопросов.

Так, выбирая стиль набережной, 39 % опрошенных отдали предпочтение природному; 5,7 % – урбанизированному. Большинство участников опроса – 55 % – считают, что стиль должен быть комбинированным.

39,5 % определили, что покрытие тротуаров на набережной должно быть асфальтобетонным. Крупноформатная гранитная плитка нравится 27 % опрошенных. За крупноформатную бетонную плитку и мелкоформатную бетонную плитку проголосовали 19 % и около 15 % соответственно.

За обустройство велодорожки высказалось 75 % жителей, беговой дорожки – почти 81 %.

За архитектурную подсветку новой набережной проголосовало 85 % участников опроса.

Скамьи, по мнению 59,7 %, должны быть выполнены из металла и дерева. Сочетание бетона и дерева выбрали 40 % проголосовавших.

Для малых архитектурных форм почти 64 % респондентов предпочитают современный стиль; за классику высказались 36,4 %.

72 % считают, что на набережной нужна комната матери и ребенка.

80% проголосовали за замену зеленых насаждений, произрастающих на данный момент на территории на крупномерные растения с улучшением породного состава. 37 % отдали предпочтение хвойным деревьям; 31 % – декоративно-цветущим; около 20 % – декоративно-лиственным и порядка 12 % – лиственным.

Напомним, участок набережной реки Исети от Декабристов до Белинского стал лидером в голосовании за благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Выбранный участок набережной станет частью проекта "От ВИЗа до НИЗа" – планируемой 42-километровой прогулочной зоны вдоль реки от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда.

Платформа обратной связи (ПОС) – федеральная информационная система, созданная по поручению Президента Российской Федерации для оперативного решения актуальных проблем граждан.

Принять участие в опросах можно через форму на портале "Госуслуги", мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе", а также с помощью виджетов на сайтах органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Теги: набережная Исети, опрос


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