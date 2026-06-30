Андрей Костин рассказал об основных направлениях стратегии ВТБ на 2027-2029 годы

01 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем Абрамович приезжал в Киев?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Андрей Костин рассказал об основных направлениях стратегии ВТБ на 2027-2029 годы

Новая стратегия развития ВТБ на следующую трехлетку будет представлена в начале 2027 года и будет состоять из четырех основных направлений. Об этом на Годовом общем заседании акционеров сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Первое направление — развитие розничного бизнеса в партнёрстве с RWB.

«В следующем году мы запускаем масштабную розничную повестку — катализатор масштабирования партнёрства с крупнейшими компаниями страны. Рынок розничной торговли — один из крупнейших сегментов российской экономики, а маркетплейсы — наиболее крупный и динамичный его сегмент, растущий более чем на 30% в год на протяжении последних пяти лет. Изменение потребительских привычек в сторону онлайн-экономики сопровождается ростом проникновения платформ на рынок ритейла. Аналитики ожидают, что в 2027 году более 30% всех покупок граждан будут совершаться онлайн», — заявил Андрей Костин.

Андрей Костин на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах" в в конгресс-центре "Екатеринбург-Экспо"(2026)|Фото: Накануне.RU

По его словам, значительный импульс для развития кооперации — стратегическое партнерство с Wildberries.

«Wildberries сегодня занимает лидирующие позиции в сегменте маркетплейсов и продолжает двузначными темпами наращивать объёмы бизнеса, развивать клиентскую базу физических лиц и предпринимателей, работающих на платформе, а также запускать новые направления, включая путешествия, логистику, образование и ряд других. Мы видим большую ценность партнёрства для ВТБ по многим направлениям, а также значительный потенциал для реализации совместных синергий.

Партнёрство может дать существенный импульс для развития розничного бизнеса банка и ещё сильнее укрепить наши позиции в малом и среднем бизнесе, а также в корпоративно-инвестиционном бизнесе», - отметил президент – председатель правления.

Второе направление — международные расчёты, которые стали элементом экономического, технологического и инфраструктурного объединения стран.

«ВТБ традиционно лидирует на рынке ВЭД, и наша амбиция — обеспечить до четверти всех внешнеторговых расчётов страны», — отметил Андрей Костин.

Третье направление — поддержка государства в развитии экономики, сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике.

«Мы играем активную роль в развитии стратегических отраслей и реализации значимых инфраструктурных проектов. В новом стратегическом цикле продолжим эту работу в полном объёме», — сообщил Костин.

Четвёртое — активное развитие технологий. «В новой стратегии мы закладываем программу активного внедрения решений на базе искусственного интеллекта и соответствующие эффекты в части роста производительности и кардинального улучшения качества работы с клиентами», — указал глава ВТБ.

Усиление позиции банка будет содействовать успешной дивидендной истории.

«Мы рассчитываем в течение нового стратегического периода — 2027-2029 год — прийти к уровню дивидендных выплат 50% процентов от чистой прибыли, что также будет способствовать росту привлекательности акций ВТБ», — отметил Андрей Костин.

Теги: втб, андрей костин, стратегия банка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети