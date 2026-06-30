Два российских самолета-амфибии прибудут в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров

Два российских самолета-амфибии Бе-200 прибудут в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

"В ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время в Турцию для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета Бе-200ЧС. Желаем экипажам судов, всем задействованным местным службам успехов в этом непростом и опасном деле. Россия никогда не оставляет в беде своих друзей", - говорится в сообщении.

Бе-200 на протяжении последних лет регулярно помогают турецким специалистам тушить лесные пожары, возникающие в различных частях страны в летний период. Значительная часть возгораний происходит в курортных регионах страны. В прошлом году было зарегистрировано более трех тысяч пожаров в лесных зонах, некоторые из не удавалось взять под контроль на протяжении нескольких дней. При этом для тушения активно применяется специальная пожарная авиация, а также вертолеты различных ведомств, которые способны забирать воду из водоемов для сброса в зоне пожаров.