В Перми из-за обильных ливней приостанавливали движение поездов

Движение поездов на горнозаводской ветке в Перми было временно остановлено из-за размыва откоса насыпи и частичного затопления железнодорожных путей в районе Перми-1. Как сообщили Накануне.RU в краевом минтрансе, причиной происшествия стали обильные ливни.

В настоящий момент расчистка железнодорожного полотна в районе Пермь-1 завершена, движение поездов восстановлено.

Однако ликвидация последствий стихии на других участках продолжается. До окончания работ движение поездов будет осуществляться по одному пути.