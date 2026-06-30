Энергоснабжение в Крыму и Севастополе будет восстановлено к концу дня

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавших в результате продолжающихся атак со стороны ВСУ. Об этом Накануне.RU сообщили в Минэнерго России.

Графики временного отключения электроэнергии, введенные в Севастополе и некоторых населенных пунктах Крыма, направлены на предотвращение перегрузки энергосистемы и обеспечение ее устойчивой работы в условиях сохраняющегося внешнего воздействия на объекты инфраструктуры.

По мере стабилизации ситуации и ввода в работу восстановленного оборудования объемы ограничений будут последовательно сокращаться. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — к концу дня, если позволит оперативная обстановка.

В Минэнерго подчеркнули, что ведомство находится в непрерывном контакте с руководством Республики Крым и Севастополя, энергетическими компаниями и профильными ведомствами. В штабном режиме осуществляется мониторинг оперативной обстановки, координация восстановительных работ и принятие необходимых решений для скорейшего восстановления надежного электроснабжения потребителей.

Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации.