ВТБ принял решение о кадровых изменениях в составе правления

В сферу полномочий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Ольги Скоробогатовой переходит блок ИТ и операционная поддержка бизнеса. Она также продолжит курировать вопросы стратегии, международных расчетов и ряд других тем.

Куратором розничного блока станет Георгий Горшков. Он возвращается на должность заместителя президента-председателя правления ВТБ. Дмитрий Брейтенбихер также назначен на должность зампреда правления банка, он будет работать под руководством Горшкова. Назначения вступят в силу после одобрения их кандидатур Банком России.

«Мы приняли решение серьезно укрепить нашу работу по обслуживанию клиентов, а также проекты в области финтеха. Наша цель – обеспечить клиентов необходимыми сервисами и продуктами в любом удобном формате: как в офисах и мобильном банке, так и на площадках крупнейших маркетплейсов и других ведущих компаний России. Это усилит наши технологические возможности и позволит эффективно и быстро решать финансовые вопросы десятков миллионов наших клиентов и их семей», – отметил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Сегодня ВТБ входит в число крупнейших банков России, реализуя полный спектр розничных продуктов и сервисов на каждый день. Число активных розничных клиентов банка с начала года увеличилось на 1 млн человек, превысив 31,2 млн. Онлайн-услугами ВТБ ежемесячно пользуются 27 млн человек, число зарплатных клиентов превышает 11 млн, регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 414 тыс. предприятий по всей стране.

В этом году ВТБ запустил новые партнерские проекты с лидерами рынка как в цифровых, так и офлайн-каналах. Первыми из них стали партнерства с «Яндекс Маркетом» и «Магнитом». Банк также договорился с Группой RWB о стратегическом партнерстве для совместного развития бизнеса для физлиц, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых услуг для клиентов и их семей.