В Челябинской области продолжаются поиски пропавшей сапбордистки

В Челябинской области продолжаются поиски сапбордистки, которую унесло течением во время сплава по реке Ай, сообщают РИА Новости.

С индивидуальным предпринимателем, организовавшим сплав, ведется работа.

Днем 28 июня группа туристов отправилась на сплав. В какой-то момент 35-летняя женщина ударилась веслом о камни, перевернулась и сильное течение реки быстро унесло ее. В региональном управлении СК РФ сообщают, что сплав организовал индивидуальный предприниматель, а тургруппа состояла из 15 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.