30 Июня 2026
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Фото: Накануне.RU

Коллектив ТМК награжден орденом "За доблестный труд"

Коллектив Трубной Металлургической Компании (ТМК) удостоен ордена "За доблестный труд" за вклад в развитие металлургической промышленности и достигнутые трудовые успехи. Соответствующий указ был подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Награду в ходе торжественной церемонии вручил первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

В 2026 году ТМК празднует свое 25-летие. К юбилею, который отмечался 17 апреля, более 800 работников компании получили государственные, ведомственные, региональные и корпоративные награды за вклад в развитие отечественной металлургии. В их числе — Благодарственные письма Президента Российской Федерации, звание "Почетный металлург" и Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, награды региональных органов власти, корпоративные награды ТМК и филиалов компании.

Основная ценность ТМК — это люди, которые участвуют в достижении общих задач, внедряют новые подходы и технологии, растут и развиваются вместе с компанией. Успехи ТМК были бы невозможны без добросовестного и самоотверженного труда работников компании, который уже был отмечен различными наградами, а теперь получил признание на самом высоком уровне.

(2026)|Фото: пресс-служба ТМК

Орден "За доблестный труд" учрежден Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2024 года. Он вручается за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического потенциала страны, за высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующий повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции, и другие достижения.

ТМК объединяет более 20 предприятий в разных регионах страны, на которых работают более 50 тыс. человек. Обладая масштабными мощностями по производству всего спектра стальных труб, собственным электросталеплавильным комплексом, научно-исследовательскими подразделениями и высокопрофессиональным трудовым коллективом, ТМК освоила производство практически всех видов стальных труб и является крупнейшим производителем этой продукции в России, а также входит в топ-3 мировых производителей.

Теги: ТМК, За доблестный труд


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