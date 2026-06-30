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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Зумеры неохотно вовлекаются в переработки - Решетников

Зумеры (люди, родившиеся в 1997–2012 гг.) гораздо хуже других поколений вовлекаются в переработки, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Он считает, что молодое поколение в целом сложно вовлечь в занятость.

"У них какие-то другие запросы: к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом", - цитирует Решетникова РИА Новости.

Работодатели жалуются, что зумеры менее охотно вовлекаются в переработки: "Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность".

Ранее опрос показал, что 38% трудоустроенных россиян перерабатывают на основном месте работы, в среднем сверхурочно эти люди работают 7 часов в неделю, при этом каждый десятый перерабытывает 10-20 часов в неделю.

Также выяснилось, что большинство перерабатывает без официального оформления либо с частичным оформлением сверхурочных часов. Полностью компенсируют переработку только четверти респондентов, еще 18% получают значительную часть положенного. 36% вообще не получают никакой компенсации.

Напомним, в середине мая 2026 года Госдума одобрила законопроект об увеличении вдвое лимита сверхурочной работы. До сих пор россияне по Трудовому кодексу могли переработать до 120 часов в год, теперь же можно будет трудиться сверхурочно 240 часов.

Первые два часа сверхурочной работы в день должны оплачиваться не меньше чем в полуторном размере, дальше – в двойном. С 121-го часа переработки двойная оплата полагается за любой час сверхурочной работы. Также те, кто перерабатывает 120 часов в год, получат право на один день ежегодно для прохождения диспансеризации.

Законопроект правительственный – там считают, что переработка в России очень распространена: 90% готовы работать сверхурочно.

Теги: зумер, переработка, сверхурочная работа, максим решетников


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