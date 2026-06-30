Минпромторг: Ритейлеры пока не заявляли о дефиците топлива

Минпромторг сообщил, что держит на контроле ситуацию с наличием топлива для автотранспорта ритейла.

В случае возникновения проблем будут предприняты все необходимые меры, заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на сегодняшний день системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, не поступало.

Ранее сообщалось, что нехватка топлива начала серьезно бить по рынку автомобильных перевозок. В России самые большие сложности испытывает юг страны.