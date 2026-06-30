Туристы, въезжающие в Крым, пытаются провезти бензин контрабандными методами

Туристы, направляющиеся в Крым, иногда пытаются скрыть, что везут с собой запасы бензина, хотя провоз топлива в объеме до 200 литров на полуостров не запрещен. Находки делают сотрудники досмотра перед Крымским мостом.

Бензин в Крым пытаются провести в детских игрушках, бутылках для кулеров, пивных кегах, молочных бидонах и термосах. Так, в плюшевом медведе шестилетней девочки нашли колу с топливом. Родители заявили, что ребёнок сам предложил перевезти запас таким способом, поскольку услышал разговоры в семье о проблемах с 95-м, передает Mash.