Дмитрий Махонин заявил, что бензина, дизельного топлива в Пермском крае достаточно

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что бензин, дизельное топливо и другие производные продукты нефтепереработки на региональных АЗС присутствуют в достаточном количестве. Такое заявление он сделал сегодня на выездном заседании краевого правительства в Кунгурском округе, передает корреспондент Накануне.RU.

Ограничения по продаже топлива в "одни руки" он назвал типичной практикой АЗС.

"Это типичная мера, которую принимают сети АЗС. Мы ситуацию отслеживаем. Все спокойно отрабатываем", - заявил он.

По словам Махонина, власти готовы вмешаться в ситуацию при необходимости, чтобы обеспечить топливом различные секторы экономики: аграриев, дорожников, других потребителей, в том числе автолюбителей.

В регионе работает штаб по топливному обеспечению. Очередное заседание намечено на 1 июля.



