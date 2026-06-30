Российская водка набирает популярность в Индии: экспорт вырос в 1,7 раза

Индия в апреле увеличила закупки российской водки в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении объем поставок достиг 50 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индийскую статистическую службу. Благодаря такому росту Россия переместилась в рейтинге экспортеров с десятого места сразу на четвертое, сообщает Lenta.ru.

Всего за месяц азиатская страна закупила за рубежом водки на 1,5 млн долларов. Тройку лидеров возглавила Швеция, которая продала напитка на 600 тысяч долларов. Второе место заняла Франция с показателем 480 тысяч, а третье - Сингапур, поставивший продукции на 190 тысяч долларов. Российские производители теперь замыкают четверку крупнейших игроков на этом рынке.

При этом эксперты отмечают интересные изменения и в российском импорте. В первом квартале 2026 года Латвия стала главным поставщиком водки в Россию, продав товара на 2,6 млн долларов. Также в тройку лидеров по экспорту этого алкоголя в РФ вошли Испания и Грузия. Испанские компании ввезли продукции на 537,4 тысячи долларов, а грузинские поставщики - на 203,7 тысячи долларов.

Ранее сеть алкомаркетов "Красное & Белое" обратилась к крупным производителям и импортерам спиртного с просьбой заморозить или снизить отпускные цены, сообщает "Коммерсант". Ритейлер объясняет этот шаг падением покупательской способности населения и необходимостью удерживать клиентов, которые стали реже покупать напитки среднего ценового сегмента.