Число пострадавших из-за атаки дронов в Егорьевске возросло до четырех

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Егорьевск Московской области возросло до четырех. Об этом сообщил в "Максе" глава муниципального округа Дмитрий Викулов.

Изначально поступала информация о погибшем шестимесячном младенце и троих пострадавших.

По словам Викулова, из-за падения беспилотника на жилой частный дом пострадали пять человек - трое взрослых и двое детей.

Пострадавшие госпитализированы в Егорьевскую больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Один пострадавший от госпитализации отказался, ему была оказана помощь на месте.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа.