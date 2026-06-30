Екатеринбуржцам показали, как выглядит Дворец пионеров, откуда выселяют кружки и секции

Канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, опубликовал фотографии усадьбы Харитоновых-Расторгуевых, на которых видно, что зданию нужен ремонт. Ранее педагоги и родители детей, посещающих кружки во Дворце пионеров, записали обращения к представителям областной и федеральной власти, с просьбой не выселять творческие коллективы из усадьбы.

"Госпожа Галкина, что читает обращение - она вообще-то педагог, который учит танцевать детей. Их она хочет оставить тут? В этой руине, в которую силами федеральной структуры охраны памятников превращается усадьба?" - говорится в сообщении.

Канал напоминает, что главный зал Дворца Роспотребнадзор еще в 2019 году "запечатал как гробницу Тутанхамона". В сообщении также опровергаются заявления педагогов о том, что их не предупреждали о "выселении", поскольку о необходимости перевести кружки в другую локацию им говорили как минимум три раза, начиная с конца зимы.

Ранее мы писали, что педагоги, воспитанники Дворца и их родители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и властям региона с просьбой оставить секции и кружки во Дворце пионеров и не разделять коллективы. Основной проблемой выступающие против переселения назвали неудобное расположение образовательных учреждений и школ, куда часть детей просто не сможет добираться из-за отсутствия транспорта.

Еще в феврале депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев написал в своих соцсетях, что усадьба Харитоновых-Расторгуевых, куда почти 90 лет десятки тысяч детей ходили в кружки, секции и на занятия по дополнительному образованию, разрушается. Якобы проверка прокуратуры выявила, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), в чьем владении находится здание, никак им не занималось, из-за чего оно стало небезопасным.