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Фото: telegram-канал &quot;Екатеринбург. Главное&quot; / t.me/ekatglavnoe

Екатеринбуржцам показали, как выглядит Дворец пионеров, откуда выселяют кружки и секции

Канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, опубликовал фотографии усадьбы Харитоновых-Расторгуевых, на которых видно, что зданию нужен ремонт. Ранее педагоги и родители детей, посещающих кружки во Дворце пионеров, записали обращения к представителям областной и федеральной власти, с просьбой не выселять творческие коллективы из усадьбы.

"Госпожа Галкина, что читает обращение - она вообще-то педагог, который учит танцевать детей. Их она хочет оставить тут? В этой руине, в которую силами федеральной структуры охраны памятников превращается усадьба?" - говорится в сообщении.

Здание бывшего Дворца пионеров в Екатеринбурге, в котором давно не было ремонта(2026)|Фото: telegram-канал "Екатеринбург. Главное" / t.me/ekatglavnoe

Здание бывшего Дворца пионеров в Екатеринбурге, в котором давно не было ремонта(2026)|Фото: telegram-канал "Екатеринбург. Главное" / t.me/ekatglavnoe

Канал напоминает, что главный зал Дворца Роспотребнадзор еще в 2019 году "запечатал как гробницу Тутанхамона". В сообщении также опровергаются заявления педагогов о том, что их не предупреждали о "выселении", поскольку о необходимости перевести кружки в другую локацию им говорили как минимум три раза, начиная с конца зимы.

Ранее мы писали, что педагоги, воспитанники Дворца и их родители записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и властям региона с просьбой оставить секции и кружки во Дворце пионеров и не разделять коллективы. Основной проблемой выступающие против переселения назвали неудобное расположение образовательных учреждений и школ, куда часть детей просто не сможет добираться из-за отсутствия транспорта.

Еще в феврале депутат гордумы Екатеринбурга Денис Хаванцев написал в своих соцсетях, что усадьба Харитоновых-Расторгуевых, куда почти 90 лет десятки тысяч детей ходили в кружки, секции и на занятия по дополнительному образованию, разрушается. Якобы проверка прокуратуры выявила, что Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), в чьем владении находится здание, никак им не занималось, из-за чего оно стало небезопасным.

Теги: Екатеринбург, Дворец пионеров, выселение, дети, ремонт


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