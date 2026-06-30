Суд арестовал четвертого участника уральской ОПГ, похищавшей людей

На Среднем Урале арестован четвертый обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений в составе организованной группы.

Ранее сообщалось, что правоохранители нейтрализовали ОПГ, действовавшую на территории Заречного и Белоярского подобно "браткам" из 90-х. Прикрываясь общественной работой в интересах псевдопатриотичной НКО, ее члены промышляли разбоями, вымогательством, обналом, незаконным оборотом наркотиков и похищением местных жителей.

На прошлой неделе были задержаны лидер банды и два ее активных участника, которых поместили в СИЗО. А накануне стало известно, что задержан четвертый участник уральской ОПГ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Похищение человека" и "Вымогательство". Белоярский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом уралец будет до 23 августа 2026 года включительно.