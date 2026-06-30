В Челябинске получил срок экс-замминистра дорожного хозяйства и транспорта

В Челябинске наказан высокопоставленный политик. Срок получил бывший первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислав Харченко.

Он получил срок по делу о получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Мера наказания – четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 700 тыс. руб., сообщил источник "Ъ-Южный Урал" в правоохранительных органах.

В марте 2026 г. стало известно, что в Челябинской области уволены трое политиков, находящихся под следствием. Постов лишились министр имущества Эльдар Белоусов, управляющий делами губернатора и правительства региона Роман Менжинский и первый заместитель министра дорожного хозяйства области Станислав Харченко.