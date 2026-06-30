30 Июня 2026
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Экономика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

В ЗСК состоялись парламентские слушания по законопроекту об исполнении бюджета края за 2025 год

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством Юрия Бурлачко состоялись парламентские слушания по законопроекту об исполнении бюджета края за 2025 год.

В мероприятии приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты региона (КСП) Сергей Усенко, министр финансов края Александр Кнышов, представители налоговой службы, руководители органов местного самоуправления, эксперты.

Председатель ЗСК, открывая обсуждение,  напомнил, что представляемый документ был рассмотрен комитетами Законодательного Собрания, прокуратурой Краснодарского края, на него получено положительное заключение КСП.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко отметил также, что бюджет края в 2025 году исполнялся в сложных экономических условиях, что предъявляло более высокие требования к исполнению бюджетных назначений как по доходам, так и по расходам.

«В целом достигнутые бюджетные показатели говорят о стабильном развитии края, несмотря на все сложности. По итогам 2025 года Кубань вошла в десятку регионов-лидеров с лучшим социально-экономическим положением», - констатировал Юрий Бурлачко.

Александр Кнышов подчеркнул, что рост объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края в минувшем году отмечен на уровне 5,8% к 2024 году. Доля его социальных расходов составила 68,9%. 

Как отметил председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко, процессы в социально-экономической сфере отразились на исполнении доходной части казны. Депутат добавил, что в целом региону удалось обеспечить устойчивость и сбалансированность краевого бюджета, сохранить его социальную направленность, а также исполнить принятые расходные обязательства без наращивания госдолга.

Представляя заключение КСП, Сергей Усенко отметил, что несмотря на общую макроэкономическую нестабильность, по итогам 2025 года валовый региональный продукт увеличился на 1% и достиг почти 6 трлн рублей. Также руководитель Палаты выделил ряд направлений, вызывающих озабоченность. В их числе наличие рисков в реализации ряда региональных проектов. При этом, по словам Сергея Усенко, выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки в целом не повлияли на достоверность бюджетной отчетности.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко в завершение поручил профильному комитету обобщить прозвучавшие в ходе парламентских слушаний мнения и предложения. По итогам обсуждения депутаты одобрили проект закона для вынесения его на рассмотрение очередного пленарного заседания ЗСК.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, зск, бюджет кубани


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