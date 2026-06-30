В Тюменской области стартует региональная смена лагеря "Время юных героев"

В Тюменской области стартует региональная смена лагеря "Время юных героев", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Торжественная церемония состоится в детском центре "Алые паруса" 2 июля. Начало в 17.30. Среди участников - курсанты филиала Центра "ВОИН" в Тюменской области, представители регионального Правительства, ветераны боевых действий и гости лагеря.

В Тюменской области пройдут три смены лагеря "Время юных героев": 1-14 июля - лагерь "Алые паруса", 15-28 июля - центр "Аванпост", 8-21 августа - лагерь "Алые паруса".

Участниками станут курсанты и школьники из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Свердловской области и Москвы. Среди территорий региона - города Ялуторовск, Ишим, Тобольск и Заводоуковск, село Нижняя Тавда, а также Аромашевский, Нижнетавдинский, Тюменский, Исетский и Упоровский районы.

"Время юных героев" - летние военно-патриотические смены Центра "ВОИН" для подростков от 14 до 17 лет. В 2026 году по всей стране пройдут более 70 смен - от Белгородской области до Камчатки. Всего она охватит охватит около 15 тысяч подростков. Военно-патриотические курсы "‎Время юных героев" дают возможность подросткам пройти интенсивный курс подготовки по разным военно-прикладным дисциплинам. Летние сборы помогают ребятам обрести новых друзей и научиться работать в команде. Окончив обучение, курсанты получают сертификат.