30 Июня 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Вице-спикер Дума Астраханской области принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню семьи, любви и верности

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Астраханской областной научной библиотеке имени Н.К. Крупской состоялось торжественное мероприятие. От имени Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова участников и гостей праздничной встречи приветствовал вице-спикер регионального парламента Олег Петелин.

Мероприятие было организовано совместно с астраханским благотворительным фондом «Каспер». Его основатель, известная активной жизненной позицией, работой в сфере благотворительности и заботой о военнослужащих, находящихся на передовой, – Куляш Каспер. Куляш Калидуллаевна – мать двух бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, большую часть времени женщина проводит в поездках, доставляя гуманитарную помощь нашим землякам.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В своем выступлении Олег Петелин отметил важность сохранения семейных ценностей, взаимопонимания и уважения между поколениями, а также подчеркнул значимость совместных инициатив, направленных на поддержку семьи, материнства и детства.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Крепкие и дружные семьи являются опорой России и каждого человека. Именно в кругу родных людей мы находим понимание и поддержку в любых жизненных ситуациях, черпаем вдохновение для успехов и побед. Пусть в ваших домах всегда царят мир, гармония, уют, а каждый день будет наполнен счастьем и добротой», - подчеркнул вице-спикер.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

За активную общественную деятельность и личный вклад в поддержку участников специальной военной операции Олег Александрович вручил Благодарственное письмо Думы Астраханской области председателю благотворительного фонда «Каспер» Куляш Каспер.

Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами в исполнении солистов Астраханской государственной филармонии.

Теги: день семьи, дума астраханской области, праздничное мероприятие


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