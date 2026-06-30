Спас из течения: 12-летний дзюдоист вытащил двоих детей из моря

В Дербенте 12-летний дзюдоист по имени Платон совершил героический поступок и спас двоих детей, которых уносило в открытое море. Об этом сообщает портал news.1777.ru. Инцидент произошел на пляже, где пожилая пара отдыхала вместе со своими внуками. Во время купания сильное течение внезапно подхватило малышей и потащило их на глубину. Подросток увидел опасность и сразу бросился в воду на выручку.

Платон доплыл до ребят, подхватил их и удерживал над поверхностью воды, пока к ним не подоспели взрослые. Благодаря смелости и силе мальчика малыши остались живы, их быстро вытащили на берег. Бабушка и дедушка спасенных детей поблагодарили юного героя за решительность. Как выяснилось, Платон серьезно занимается спортом и тренируется в ставропольском клубе дзюдо и самбо "Витязь". Именно спортивная подготовка помогла ему сохранить спокойствие и предотвратить трагедию.

Ранее в лесу Кудымкарского района Пермского края медведь атаковал 12-летнего ребенка, который собирал землянику вместе с мамой. Хищник успел исцарапать подростка, в результате чего мальчик получил гематому в области поясницы и ссадины на плече.