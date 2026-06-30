Глава Сбербанка Греф назвал завершение военных действий "главным вопросом, который волнует всех"

Председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф считает, что главный вопрос, который сейчас волнует всех жителей России – скорейшее завершение военных действий.

"Что волнует, думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно", - цитирует РБК слова Грефа на годовом собрании акционеров Сбера.

Собрание акционеров Сбербанка завершилось сегодня утверждением рекордных за всю историю банка дивидендов – 850,2 млрд руб. пойдут на их выплату (это 37,64 руб. на акцию). Более 425 млрд руб. дивидендов поступит в федеральный бюджет, так как государство является крупнейшим акционером банка. В целом на дивиденды была направлена половина чистой прибыли за прошлый год.