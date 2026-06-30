Лантратова: Поиски 300 пропавших без вести курян будут продолжены

Поиски 300 жителей Курской области, пропавших без вести на Украине, будут продолжены, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Вернули из плена семь мирных жителей Курской области. Продолжим поиски 300 пропавших без вести", - написала она в своем Telegram-канале.

27 июня Лантратова сообщила, что пять жителей Курской области и еще двое гражданских из других регионов возвращаются в Россию, семь человек отправятся на Украину. По ее словам, всего с Украины уже удалось вернуть 171 жителя курского приграничья.

В январе бывший уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что Киев ставит невыполнимые условия освобождения находящихся на Украине жителей Курской области.