Крымчане жалуются на несправедливое распределение электричества

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на жалобы жителей полуострова на ситуацию с электричеством. "Вижу поступающее количество жалоб крымчан на несправедливое распределение электроэнергии по территории республики. Здесь, к сожалению, свою роль сыграл фактор противодействия противнику и техническое состояние отдельных подстанций", - заявил Аксенов.

По его словам, "в этом вопросе в ближайшее время будут найдены технические возможности", но не сказал какие.

"Оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Для этого дополнительно созданы бригады из числа муниципальных служащих. В течение нескольких дней ситуацию постараемся нормализовать", - добавил глава региона.