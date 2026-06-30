Ядовитый напиток: в Сочи судят банду производителей суррогата

Адлерский районный суд Сочи приступил к рассмотрению дела против производителей и продавцов поддельного алкоголя. Прошлым летом на рынке "Казачий" произошло массовое отравление: десять человек скончались после того, как выпили суррогат, который злоумышленники выдавали за домашнюю чачу. Правоохранители быстро установили всех участников преступной цепочки и передали материалы дела в суд, пишет "Ъ".

Сразу после трагедии полиция задержала 71-летнюю Этери Цвижба и ее 30-летнюю внучку Олесю Пачалия. Родственницы торговали опасным напитком на адлерском рынке. Теперь следствие обвиняет их в продаже услуг низкого качества, которые привели к смерти людей. Вместе с ними на скамью подсудимых сядут еще пять человек: Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Эльмадбули и Арарат Акопян. Всем им вменяют аналогичное обвинение, а Акопяну также придется ответить за организацию крупного нелегального производства спиртного.

Следователи выяснили, что группа наладила регулярный сбыт ядовитой продукции под видом традиционного напитка. Сейчас суд готовится выслушать аргументы сторон и вынести приговор. Первое предварительное заседание по делу о гибели людей на рынке "Казачий" судья проведет уже 3 июля. Фигурантам грозят серьезные сроки за создание смертельной угрозы для покупателей.

Ранее вахитовский районный суд Казани приговорил бывшего заместителя прокурора города Гумера Нафиева к семи годам строгого режима за получение взятки в один миллион рублей. Вместе с ним сроки получили трое посредников - Владимир Бойков, Евгений Коклягин и Владимир Кучинский, которые в 2019 году пытались помочь владельцу страховой компании "НАСКО" Александру Кондратенкову закрыть уголовное дело.