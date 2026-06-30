Ограничения по топливу в Севастополе сохранятся еще около месяца - губернатор

В Севастополе ограничения на продажу топлива сохранятся еще примерно месяц, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"С федеральным штабом мы продолжаем работу по наращиванию объёмов поставок. Тем не менее, ограничения пока сохраняются и, ориентировочно, они продлятся ещё около месяца", - заявил глава города.

Также он оправдал продавцов топлива, которые повышают цены на бензин и дизель. "Федеральных сетей в Севастополе нет, как и государственных АЗС. Частные компании с учётом повышенных расходов на логистику вынуждены поднимать цены на топливо. Расходы, которые несут обе работающие у нас частные сети — ТЭС и АТАН — неоднократно были проверены, они соответствуют текущим реалиям. Но понятно, что людям, которые приезжают заправляться, от этого не легче: цены сейчас действительно очень высокие", - прокомментировал Развожаев. По его словам, они с главой Крыма Сергеем Аксеновым пытаются "с помощью допольнительных финансовых инструментов стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по стране".