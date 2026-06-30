30 Июня 2026
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Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге пройдет второй этап Кубка "РМК Экстрим" с новой дисциплиной

В ближайшую субботу, 4 июля, в Екатеринбурге состоится второй этап Кубка "РМК Экстрим".

Спортивный проект Русской медной компании приглашает на соревнования в обновленном скейт-парке у Падел-арены РМК. Именно с этого скейт-парка в 2022 году стартовал "РМК Экстрим", который сейчас объединяет четыре спортивных объекта в двух регионах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, уже по традиции в субботу на одной площадке пройдет большой семейный праздник и соревнования райдеров. Организаторы добавили новую дисциплину: теперь соревнования в скейт-парке состоятся по самокату, скейтборду, BMX, MTB и роликам. Роллеры старше 2012 года рождения смогут испытать свои силы в зоне "парк" и побороться за чемпионский титул.

Этап Кубка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Нам важно развиваться и давать спортсменам платформу для роста. Расширяя соревновательную программу, мы стремимся создать пространство, где представлены разные направления экстрима. Именно поэтому в этом году мы включили роллеров в основные соревнования. Такое разнообразие делает праздник зрелищнее и объединяет все экстремальное сообщество", - рассказал директор "РМК Экстрим" Герман Ременников.

Этап Кубка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Гостей ждет насыщенная семейная программа: мастер-классы по балансборду, а также по беговелу для детей от двух лет, интерактивный баскетбол, настольный теннис, мини-рампа для любителей ручных скейтбордов, огромная башня и розыгрыши призов. Все желающие смогут сделать аквагрим и построить башню.

Этап Кубка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Наряду с Кубком "РМК Экстрим" в скейт-парке состоятся официальные соревнования, внесенные в перечень Министерства спорта РФ: первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине BMX фристайл-парк, чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине BMX фристайл-парк и чемпионат Свердловской области по роллер-спорту в дисциплине самокат-парк. Соревнования не только покажут прогресс и подготовку спортсменов, но и позволят присудить им очередные спортивные разряды.

Этап Кубка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

СОРЕВНОВАНИЯ "РМК ЭКСТРИМ"

Самокат

10:00 – Регистрация участников 2020–2019 г. р., 2018–2017 г. р., 2016–2015 г. р., 2014–2013 г. р.

10:30 – Тренировка спортсменов

11:10 – Соревновательные заезды

12:30 – Награждение (2020–2013 г. р.)

11:15 – Регистрация участников 2012–2011 г. р., 2010–2009 г. р., 2008 г. р. и старше

12:00 – Тренировка спортсменов

13:00 – Соревновательные заезды

15:45 – Награждение 2012 г. р. и старше

Скейтборд, BMX, MTB, ролики

14:30 – Регистрация участников

(Скейтборд и ВМХ: 2020-2019 г.р., 2018-2017 г.р., 2016-2015 г.р., 2014-2013 г.р., 2012-2011 г.р., 2010-2009 г.р., 2008 г.р. и старше;

МТВ: одна общая категория;

Ролики: до 10 человек – 1 категория, свыше – 2 категории)

15:10 – Тренировка спортсменов

16:00 – Соревновательные заезды (1. Скейтборд – стрит, ВМХ – парк и МТВ; 2. ВМХ – стрит, ролики – парк)

18:45 – Награждение (Скейтборд, BMX, MTB, ролики).

Этап Кубка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

СЕМЕЙНЫЕ АКТИВНОСТИ

10:00–19:00

Мастер-классы по беговелу

Мастер-классы по балансборду

Аквагрим

Огромная башня

Интерактивный баскетбол

Настольный теннис

Мини-рампа для ручных скейтбордов

Розыгрыши призов от ведущего каждый час.

Вход на праздник – свободный для всех желающих.

Теги: РМК Экстрим, Кубок, дисциплины, Екатеринбург


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