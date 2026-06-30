В Перми судят иранца по делу о контрабанде леса

В Перми перед судом предстал уроженец Ирана, обвиняемый в контрабанде деловой древесины. По данным таможни, в 2026 году ему инкриминируют уже 23 эпизода, тогда как осенью 2023 года его задерживали в Астрахани по подозрению в трех аналогичных преступлениях - контрабанде кудымкарского леса, сообщает Properm.

Схема контрабанды, как установили следователи, заключалась в указании подложных данных в таможенных декларациях при вывозе ценных пород дерева из России. В документах значилось, что древесина, приобретенная у кудымкарского ООО "Галес", направляется в Узбекистан для компании Siberian Forest из Ташкента, в Азербайджан — по контрактам с предприятиями "Сумлес" (Сумгаит) и SSK, а также в Туркменистан — для ашхабадского индивидуального предприятия "Даг Роваяты".

Родственник обвиняемого, учредитель фирмы "Салар", занимавшейся экспортом леса, по данным издания, ранее был задержан за употребление запрещенных веществ. В 2023 году ему запретили въезд в Российскую Федерацию.